Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Авард») по итогам регулярного чемпионата.

В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).

Лучший результат показал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла (59 очков), второе место у Майка Бэбкока («Торонто», 44 очка), третье – у Тодда Маклеллана («Эдмонтон», 38).

Также в топ-5 вошли Ги Буше («Оттава», 16) и Брюс Будро («Миннесота», 15), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трех четвертей сезона.