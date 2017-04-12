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    NHL.com: Торторелла – главный претендент на приз лучшему тренеру

    Теги рейтинги Оттава Торонто Коламбус Миннесота Эдмонтон Джон Торторелла Майк Бэбкок НХЛ Брюс Будро Тодд Маклеллан Ги Буше

    Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Авард») по итогам регулярного чемпионата. 

    В голосовании участвовали 14 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1). 

    Лучший результат показал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла (59 очков), второе место у Майка Бэбкока («Торонто», 44 очка), третье – у Тодда Маклеллана («Эдмонтон», 38). 

    Также в топ-5 вошли Ги Буше («Оттава», 16) и Брюс Будро («Миннесота», 15), лидировавший в аналогичном голосовании по итогам трех четвертей сезона. 

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