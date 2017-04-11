Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин остался недоволен решением НХЛ о запрете участвовать на Олимпийских играх 2018 года.

«Это был бы мой первый шанс сыграть за олимпийскую сборную. Поэтому их решение разочаровывает. Это была бы команда с хорошими молодыми ребятами, которых выбирали в первом раунде драфта в течение последних четырех лет.

Сейчас я собираюсь сыграть за сборную США на чемпионате мира и зову туда других американских игроков. Хочу собрать единомышленников. Мы выросли, наблюдая за Играми в Ванкувере, в Сочи. Канада выиграла последние две Олимпиады. Они чемпионы мира. С нашими молодыми ребятами из Америки мы хотели бы изменить это», – сказал Ларкин.