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    Дилан Ларкин: «Собираюсь сыграть за сборную США на ЧМ и зову туда других американских игроков»

    Теги Детройт сборная Канады сборная США НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир ЧМ-2017 Дилан Ларкин

    Нападающий «Детройта» Дилан Ларкин остался недоволен решением НХЛ о запрете участвовать на Олимпийских играх 2018 года.

    «Это был бы мой первый шанс сыграть за олимпийскую сборную. Поэтому их решение разочаровывает. Это была бы команда с хорошими молодыми ребятами, которых выбирали в первом раунде драфта в течение последних четырех лет.

    Сейчас я собираюсь сыграть за сборную США на чемпионате мира и зову туда других американских игроков. Хочу собрать единомышленников. Мы выросли, наблюдая за Играми в Ванкувере, в Сочи. Канада выиграла последние две Олимпиады. Они чемпионы мира. С нашими молодыми ребятами из Америки мы хотели бы изменить это», – сказал Ларкин.

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