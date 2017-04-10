«Ванкувер» уволил главного тренера команды Уилли Дежардена, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

60-летний специалист работал с «Кэнакс» в течение трех лет, начиная с сезона 2014/15.

Под руководством Дежардена «Ванкувера» попал в плей-офф один раз. В сезоне 2014/15 команда в первом раунде проиграла «Калгари» в шести матчах.

В следующих двух чемпионатах канадский клуб оставался без плей-офф.