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    НХЛ. «Ванкувер» уволил Дежардена с поста главного тренера

    Теги Ванкувер НХЛ Уилли Дежарден

    «Ванкувер» уволил главного тренера команды Уилли Дежардена, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

    60-летний специалист работал с «Кэнакс» в течение трех лет, начиная с сезона 2014/15.

    Под руководством Дежардена «Ванкувера» попал в плей-офф один раз. В сезоне 2014/15 команда в первом раунде проиграла «Калгари» в шести матчах.

    В следующих двух чемпионатах канадский клуб оставался без плей-офф.

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