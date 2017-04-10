НХЛ. Тэллон вновь стал генменеджером «Флориды», Роу покинул пост тренера
Председатель «Флориды» Винсент Виола объявил о кадровых перестановках.
Дэйл Тэллон вновь занял пост генерального менеджера клуба. Канадец также останется президентом по хоккейным операциям.
Том Роу не будет работать ни на посту тренера «Флориды», ни в должности генерального менеджера. Американец станет советником Тэллона.
«Я уверен, что в клубе достаточно талантливых людей, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Дэйл останется нашим лидером в погоне за этой целью», – сказал Виола.
Тэллон уже занимал пост генерального менеджера «Флориды» в период с мая 2010 года по май 2016 года.
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