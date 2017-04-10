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    НХЛ. Тэллон вновь стал генменеджером «Флориды», Роу покинул пост тренера

    Теги Флорида Кубок Стэнли Дэйл Тэллон НХЛ отставки Том Роу Винсент Виола

    Председатель «Флориды» Винсент Виола объявил о кадровых перестановках.

    Дэйл Тэллон вновь занял пост генерального менеджера клуба. Канадец также останется президентом по хоккейным операциям.

    Том Роу не будет работать ни на посту тренера «Флориды», ни в должности генерального менеджера. Американец станет советником Тэллона.

    «Я уверен, что в клубе достаточно талантливых людей, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Дэйл останется нашим лидером в погоне за этой целью», – сказал Виола.

    Тэллон уже занимал пост генерального менеджера «Флориды» в период с мая 2010 года по май 2016 года.

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