НХЛ. Только Кросби и Гретцки выигрывали «Арт Росс» в более юном возрасте, чем Макдэвид
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занял третье место в списке самых молодых обладателей «Арт Росс трофи».
Канадец стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков. Макдэвиду сейчас 20 полных лет и еще почти 3 месяца.
В более юном возрасте «Арт Росс трофи» выигрывали только нападающие Сидни Кросби и Уэйн Гретцки. Рекорд принадлежит форварду «Питтсбурга», который в сезоне-2006/07 стал лучшим бомбардиром чемпионата, не достигнув 20-летнего возраста.
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