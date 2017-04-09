Генеральный менеджер Джим Нилл объявил об уходе главного тренера Линди Раффа.

«Я хочу выразить благодарность Линди за его преданность делу и профессионализм, которые он демонстрировал все четыре года работы главным тренером «Далласа».

Линди – не только очень уважаемый тренер, но и, что важнее, замечательный человек и примерный семьянин, к которому я питаю огромное уважение на льду и за его пределами», – сказал Нилл.

«Даллас» в этом сезоне не сумел пробиться в плей-офф . Клуб сразу же приступает к поискам нового главного тренера.