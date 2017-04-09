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    НХЛ. Рафф покидает пост главного тренера «Далласа»

    Теги Даллас Линди Рафф НХЛ отставки Джим Нилл

    Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл объявил об уходе главного тренера Линди Раффа.

    «Я хочу выразить благодарность Линди за его преданность делу и профессионализм, которые он демонстрировал все четыре года работы главным тренером «Далласа».

    Линди – не только очень уважаемый тренер, но и, что важнее, замечательный человек и примерный семьянин, к которому я питаю огромное уважение на льду и за его пределами», – сказал Нилл.

    «Даллас» в этом сезоне не сумел пробиться в плей-офф НХЛ. Клуб сразу же приступает к поискам нового главного тренера.

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