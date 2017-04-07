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    Владимир Соботка: «НХЛ – лучшая лига в мире. И жизнь в Америке, конечно, лучше»

    Теги Авангард Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ КХЛ Владимир Соботка

    Форвард Владимир Соботка рассказал, почему он уехал играть за «Сент-Луис», отклонив привлекательное в финансовом плане предложение о двухлетнем контракте с «Авангардом».

    «НХЛ – лучшая лига в мире. И жизнь в Америке, конечно, лучше.

    Решение далось непросто. Но после трех лет в России, как я уже говорил, было желание вновь попробовать себя в Америке. Хочу сам себе доказать, что могу это.

    Передо мной новый вызов. Надеюсь, что после трехлетней паузы не возникнет больших проблем с акклиматизацией.

    Безусловно, главное – это плей-офф. Я приехал помочь парням. Конечно, может быть неудобно, когда хоккеист приходит в команду перед плей-офф. Все парни старались пробиться туда, а я, думаю, займу чье-то место. Но ставлю перед собой высокие цели», – дал комментарии нападающий.

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