Тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался о нападающем в преддверии плей-офф.

«В плане игры в атаке нынешний сезон, наверное, не стал для Овечкина одним из лучших. Были чемпионаты, в которых он играл гораздо результативнее, сомнений нет. Цифры это показывают. На мой взгляд, Овечкин выдал медленный старт. Возможно, он и набирал очки на раннем этапе. Но мне показалось, что Овечкин по-настоящему включился только к середине сезона.

Сейчас уровень его игры растет. Овечкин оказывает большое влияние на ход матча. Когда он играет с предельной яростью, включается режим охотника. Он охотится на соперника и может очень сильно влиять на ход матча. Мне кажется, сейчас Овечкин в большей степени готов к этому», – поделился мыслями канадец.