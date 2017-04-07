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    ЧМ-2017. Дюшен, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады

    Теги Колорадо сборная Канады НХЛ Мэтт Дюшен Виннипег Марк Шайфли ЧМ-2017 Нэтан Маккиннон

    Форварды «Колорадо» Мэтт Дюшен и Нэтан Маккиннон, а также нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017 во Франции и Германии, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

    Отметим, что все трое уже выигрывали чемпионаты мира в составе сборной Канады: Маккиннон в 2015 году в Чехии, Шайфли в 2016 году в России, а Дюшен играл на обоих этих турнирах.

    В текущем сезоне НХЛ Шайфли набрал 81 (32+49) очко в 78 матчах за «Джетс».

    У Дюшена – 41 (18+23) очко в 75 матчах за «Эвеланш», у Маккиннона – 51 (16+35) очко в 80 матчах.

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