Форварды «Колорадо» Мэтт Дюшен и Нэтан Маккиннон, а также нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017 во Франции и Германии, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Отметим, что все трое уже выигрывали чемпионаты мира в составе сборной Канады: Маккиннон в 2015 году в Чехии, Шайфли в 2016 году в России, а Дюшен играл на обоих этих турнирах.

В текущем сезоне НХЛ Шайфли набрал 81 (32+49) очко в 78 матчах за «Джетс».

У Дюшена – 41 (18+23) очко в 75 матчах за «Эвеланш», у Маккиннона – 51 (16+35) очко в 80 матчах.