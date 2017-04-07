Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о финалистах Кубка Гагарина – магнитогорском «Металлурге» и СКА.

«По мере возможности слежу за плей-офф. Хоккей, продемонстрированный «Магниткой» и СКА, дает надежду на зрелищное противостояние двух хоккейных школ с выдающимися игроками, а также тренерами сборной в обоих штабах. Команды отдохнули перед финалом и хорошо друг друга изучили. Состав петербургской команды впечатляет. В нем хватает талантливых и мастеровитых исполнителей.

«Металлург» – сбалансированный и опытный кубковый боец, он силен не только первой пятеркой. Не стал бы недооценивать другие звенья, выполняющие большой объем работы в техническом и тактическом планах. У «Магнитки» молодой тренер с опытом работы в сборной и другими специалистами.

Прогноз? Нет, я в эти игры не играю, мы же с вами болельщики. Правда, победителя знаю», – сказал Быков.