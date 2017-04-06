Нападающий «Монреаля» Александр Радулов высказался о возможном переходе из НХЛ в КХЛ после запрета участвовать в Олимпиаде-2018.

«Переход в КХЛ? Посмотрим. Мне нужно время. Пока я пытаюсь об этом не думать», – сказал Радулов.

Ранее ФХР заявила, что намерена вернуть из НХЛ игроков, находящихся в статусе свободных агентов. Одним из них является Радулов.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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