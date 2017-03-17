Пьер Лебрюн: «Думаю, Радулов и «Монреаль» сойдутся на 5-летнем контракте»
Эксперт Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего «Монреаля» Александра Радулова.
«Как об этом первым сообщил Тони Маринаро с TSN 690 в четверг утром, Радулов хочет заключить 8-летний контракт с «Монреалем». Этого не произойдет, но это ведь переговоры, верно? Обе стороны говорят о том, чего они хотят, а потом пытаются найти золотую середину.
Думаю, клуб и игрок сойдутся на 5-летнем контракте. Но до 1 июля еще много времени», – сказал журналист.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 (15+32) очков после 65 матчей.
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