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    Пьер Лебрюн: «Думаю, Радулов и «Монреаль» сойдутся на 5-летнем контракте»

    Теги возможные переходы Монреаль Александр Радулов НХЛ Пьер ЛеБрюн

    Эксперт Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего «Монреаля» Александра Радулова.

    «Как об этом первым сообщил Тони Маринаро с TSN 690 в четверг утром, Радулов хочет заключить 8-летний контракт с «Монреалем». Этого не произойдет, но это ведь переговоры, верно? Обе стороны говорят о том, чего они хотят, а потом пытаются найти золотую середину.

    Думаю, клуб и игрок сойдутся на 5-летнем контракте. Но до 1 июля еще много времени», – сказал журналист.

    В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 (15+32) очков после 65 матчей.

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