Эксперт Пьер Лебрюн описал ситуацию вокруг нападающего «Монреаля» .

«Как об этом первым сообщил Тони Маринаро с TSN 690 в четверг утром, Радулов хочет заключить 8-летний контракт с . Этого не произойдет, но это ведь переговоры, верно? Обе стороны говорят о том, чего они хотят, а потом пытаются найти золотую середину.

Думаю, клуб и игрок сойдутся на 5-летнем контракте. Но до 1 июля еще много времени», – сказал журналист.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 47 (15+32) очков после 65 матчей.