Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился планами на лето.



«Ранее я уже говорил, что было бы великолепно вернуть из россиян, у которых заканчиваются в этом сезоне контрактные соглашения, для того, чтобы наша олимпийская сборная готовилась в более мощном составе.



Я бы не хотел говорить по фамилиям. Радулов – свободный агент, его может вернуть любой клуб России. А вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, и еще ряд игроков, для ЦСКА было бы здорово вернуть. Наш клуб предпримет максимум усилий, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», – сказал функционер.

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