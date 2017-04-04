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    Игорь Есмантович: «ЦСКА приложит максимум усилий, чтобы вернуть Любимова, Зайцева, Марченко, Григоренко»

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    Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился планами на лето.

    «Ранее я уже говорил, что было бы великолепно вернуть из НХЛ россиян, у которых заканчиваются в этом сезоне контрактные соглашения, для того, чтобы наша олимпийская сборная готовилась в более мощном составе.

    Я бы не хотел говорить по фамилиям. Радулов – свободный агент, его может вернуть любой клуб России. А вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и еще ряд игроков, для ЦСКА было бы здорово вернуть. Наш клуб предпримет максимум усилий, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», – сказал функционер.

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