НХЛ. Кузнецов – третья звезда дня
НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Первой звездой стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска в матче с «Рейнджерс» (2:0).
Вратарь «Баффало» Робин Ленер, сделавший 31 сэйв в игре с «Монреалем» (2:1), был признан второй звездой.
Третьей звездой стал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (2:0).
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