назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал голкипер Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска в матче с «Рейнджерс» (2:0).

Вратарь Робин Ленер, сделавший 31 сэйв в игре с «Монреалем» (2:1), был признан второй звездой.

Третьей звездой стал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (2:0).