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    НХЛ. Кузнецов – третья звезда дня

    Теги рейтинги Баффало Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Робин Ленер Брэйден Холтби

    НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

    Первой звездой стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший все 24 броска в матче с «Рейнджерс» (2:0).

    Вратарь «Баффало» Робин Ленер, сделавший 31 сэйв в игре с «Монреалем» (2:1), был признан второй звездой.

    Третьей звездой стал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (2:0).

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