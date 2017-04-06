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    НХЛ. «Вашингтон» в 3-й раз в истории выиграл «Президентс трофи»

    Теги Рейнджерс Вашингтон Детройт НХЛ Президентс трофи

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома победил «Рейнджерс» (2:0).

    Таким образом «Кэпиталс», набрав в 80 матчах 116 очков, за две игры до окончания «регулярки» стали обладателями «Президентс трофи».

    Приз вручается с сезона-1985/86 команде, набравшей больше всего очков по ходу чемпионата. «Вашингтон» в 3-й раз в истории и второй год подряд завоевал трофей.

    Минимум три раза «Президентс трофи» брали еще только две команды – «Рейнджерс» (3) и «Детройт» (6).

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