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    Сборная России получит 16 дней для подготовки к Олимпиаде-2018

    Теги сборная России КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Пауза на Олимпиаду-2018 в календаре КХЛ следующего сезона составит более месяца, сообщает «Р-Спорт».

    «Определено, что олимпийская пауза в календаре КХЛ сезона-2017/18 составит более месяца.

    На данный момент планируется, что сборная России на подготовку к Играм в Пхенчхане получит 16 дней», – сообщил источник агентства.

    В 2014 году пауза в регулярном чемпионате КХЛ в связи с проведением Олимпиады в Сочи составляла 27 дней.

    В 2010 году КХЛ предусмотрела паузу на 23 дня на время Олимпиады в Ванкувере.

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