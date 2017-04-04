Сборная России получит 16 дней для подготовки к Олимпиаде-2018

Пауза на Олимпиаду-2018 в календаре КХЛ следующего сезона составит более месяца, сообщает «Р-Спорт».

«Определено, что олимпийская пауза в календаре КХЛ сезона-2017/18 составит более месяца.

На данный момент планируется, что сборная России на подготовку к Играм в Пхенчхане получит 16 дней», – сообщил источник агентства.

В 2014 году пауза в регулярном чемпионате КХЛ в связи с проведением Олимпиады в Сочи составляла 27 дней.

В 2010 году КХЛ предусмотрела паузу на 23 дня на время Олимпиады в Ванкувере.