Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение НХЛ запретить игрокам лиги сыграть на Олимпиаде-2018.

«Мы росли с мечтой сыграть на Олимпиаде, выиграть золотые медали олимпийских игр и Кубок Стэнли. Не думаю, что стоит лишать игроков этого.

Я согласен с разочарованием игроков. Но у нас тут контракты.

Впереди плей-офф, все мысли только об этом. Думаю, сейчас лучше оставить эту тему [Олимпиады] и вернуться к ней летом», – сказал Тарасенко.

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