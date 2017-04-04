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    Владимир Тарасенко: «Я согласен с разочарованием игроков, но у нас тут контракты»

    Теги Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал решение НХЛ запретить игрокам лиги сыграть на Олимпиаде-2018.

    «Мы росли с мечтой сыграть на Олимпиаде, выиграть золотые медали олимпийских игр и Кубок Стэнли. Не думаю, что стоит лишать игроков этого. 

    Я согласен с разочарованием игроков. Но у нас тут контракты. 

    Впереди плей-офф, все мысли только об этом. Думаю, сейчас лучше оставить эту тему [Олимпиады] и вернуться к ней летом», – сказал Тарасенко.

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