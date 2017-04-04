Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что при выборе состава для участия на ЧМ-2017 акцент будет сделан на игроках из КХЛ.

«Конечно, нам уже на чемпионате мира в Германии стоит задумываться о том, кто выступит на Олимпийских играх, наигрывать сочетания и звенья. Не просто так у нас сейчас на Евротуре и в олимпийской сборной прокатывается большое количество молодых игроков. Из них кто-то обязательно будет на чемпионате мира и, как следствие, на Олимпиаде.

Мы были готовы к такому решению НХЛ, имели планы «А» и «Б». Безусловно, после такого решения на чемпионате мира выбор при формировании состава будет сделан в пользу игроков КХЛ. Ведь именно они будут защищать честь страны на Олимпиаде.

Мы не знаем, сможет ли добраться до Олимпиады Овечкин, это покажет время. Мы готовы таких хоккеистов, как Овечкин и Малкин, принять у себя. Но надо посмотреть, какой регламент установит НХЛ, не стоит забегать вперед.

Информация идет противоречивая. Сначала говорят, что никому не разрешат участвовать, потом владельцы все-таки допускают такую возможность.

Сказать однозначно, как это будет выглядеть, пока нельзя, в ближайшее время мы это услышим. Попасть на Олимпиаду хотят очень многие, и мне непонятно, как НХЛ сможет удовлетворить спрос хоккеистов», – сказал Третьяк.