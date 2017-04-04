Журналист Пьер Лебрюн прокомментировал решение не отпускать игроков на олимпийский турнир.

«В 2005 году НХЛ почти запустила сорванный сезон, проведя экстренную встречу с игроками через неделю после объявления о том, что сезон не состоится. Ничего из этого, конечно, не вышло. Но тот случай – напоминание, что никогда не стоит говорить «никогда».

В теперешней ситуации НХЛ настроена серьезно. Лига точно не отпустит игроков, пока те не согласятся на трудовое соглашение или пока не пойдет на уступки в плане бизнеса. И я не думаю, что это случится.

Игроки не понимают, почему они должны идти на уступки, чтобы делать то, что спорт подразумевает сам по себе. Мне кажется, тяжело не согласиться с их позицией.

Интересно, как теперь топовые игроки настроены вести себя с НХЛ в будущем. Вот как можно просить и Мэттьюса участвовать в ничего не значащих Матчах звезд, вырвав олимпийские сердца из груди у каждого из них?

Я понимаю позицию НХЛ применительно к бизнесу. Они действительно не получают никаких денег от олимпийского турнира. Есть риск травм.

Но если взглянуть шире, то возможность продать хоккей сам по себе на главнейшей сцене чего-то стоит. От неучастия лучших игроков в лучшем турнире потеряют все», – поделился мыслями канадец.

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