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    Пьер Лебрюн: «Как можно просить Макдэвида и Мэттьюса играть в Матчах звезд, вырвав их олимпийские сердца?»

    Теги Торонто Эдмонтон Матч звезд НХЛ сборная Канады сборная США бизнес НХЛ МОК Ассоциация игроков НХЛ Пхенчхан-2018 Пьер ЛеБрюн олимпийский хоккейный турнир Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс

    Журналист Пьер Лебрюн прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на олимпийский турнир.

    «В 2005 году НХЛ почти запустила сорванный сезон, проведя экстренную встречу с игроками через неделю после объявления о том, что сезон не состоится. Ничего из этого, конечно, не вышло. Но тот случай – напоминание, что никогда не стоит говорить «никогда».

    В теперешней ситуации НХЛ настроена серьезно. Лига точно не отпустит игроков, пока те не согласятся на трудовое соглашение или пока МОК не пойдет на уступки в плане бизнеса. И я не думаю, что это случится.

    Игроки не понимают, почему они должны идти на уступки, чтобы делать то, что спорт подразумевает сам по себе. Мне кажется, тяжело не согласиться с их позицией.

    Интересно, как теперь топовые игроки настроены вести себя с НХЛ в будущем. Вот как можно просить Макдэвида и Мэттьюса участвовать в ничего не значащих Матчах звезд, вырвав олимпийские сердца из груди у каждого из них?

    Я понимаю позицию НХЛ применительно к бизнесу. Они действительно не получают никаких денег от олимпийского турнира. Есть риск травм.

    Но если взглянуть шире, то возможность продать хоккей сам по себе на главнейшей сцене чего-то стоит. От неучастия лучших игроков в лучшем турнире потеряют все», – поделился мыслями канадец.

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