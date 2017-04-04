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    Владислав Третьяк: «На Олимпиаде соберутся хорошие команды, и хоккей будет очень хорошим»

    Теги ИИХФ сборная России Владислав Третьяк НХЛ КХЛ чемпионат мира Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что олимпийский турнир пройдет на высоком уровне и без игроков из НХЛ.

    «ИИХФ всегда красочно проводит соревнования – каждый чемпионат мира у нас проходит на высоком уровне, с полными трибунами. Думаю, на Олимпиаде тоже соберутся хорошие команды, и хоккей будет очень хорошим», – дал комментарии функционер.

    Третьяк высказался по вопросу индивидуального допуска игроков из НХЛ к участию в олимпийском турнире.

    «Надежда всегда есть, но решение будет за НХЛ, а мы только в ожидании. Мы, конечно, хотим, чтобы наши сильнейшие игроки выступали, но нам остается только ждать, какое решение будет принято», – дал комментарии функционер.

    Третьяк высказался на тему того, что игроки, у которых заканчиваются сроки контрактов с клубами НХЛ, могут летом вернуться в Россию.

    «Такое возможно. Для любого спортсмена Олимпийские игры – это особые соревнования. Если у кого-то закончатся контракты, то могут вернуться, поскольку обладатель олимпийской медали – это очень высокое звание», – дал комментарии функционер.

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