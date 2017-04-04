Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что олимпийский турнир пройдет на высоком уровне и без игроков из НХЛ.

«ИИХФ всегда красочно проводит соревнования – каждый чемпионат мира у нас проходит на высоком уровне, с полными трибунами. Думаю, на Олимпиаде тоже соберутся хорошие команды, и хоккей будет очень хорошим», – дал комментарии функционер.

Третьяк высказался по вопросу индивидуального допуска игроков из НХЛ к участию в олимпийском турнире.

«Надежда всегда есть, но решение будет за НХЛ, а мы только в ожидании. Мы, конечно, хотим, чтобы наши сильнейшие игроки выступали, но нам остается только ждать, какое решение будет принято», – дал комментарии функционер.

Третьяк высказался на тему того, что игроки, у которых заканчиваются сроки контрактов с клубами НХЛ, могут летом вернуться в Россию.

«Такое возможно. Для любого спортсмена Олимпийские игры – это особые соревнования. Если у кого-то закончатся контракты, то могут вернуться, поскольку обладатель олимпийской медали – это очень высокое звание», – дал комментарии функционер.

Если завтра Олимпиада. Канада и США без игроков НХЛ

На Олимпиаде не будет игроков НХЛ. Серьезно?!

Мирового хоккея больше нет