Евгений Свечников стал 40-м российским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ
Форвард «Детройта» Евгений Свечников дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (5:4 Б) и реализовал решающий буллит.
20-летний нападающий стал 40-м российским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в лиге.
Во второй раз подряд 40 игроков из России выходили на лед в матчах НХЛ (в прошлом сезоне – 41). В последний раз до этого было больше 40 российских игроков в сезоне-2006/07 (44).
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