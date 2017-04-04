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    Евгений Свечников стал 40-м российским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ

    Теги Детройт НХЛ Евгений Свечников

    Форвард «Детройта» Евгений Свечников дебютировал в НХЛ в матче с «Оттавой» (5:4 Б) и реализовал решающий буллит.

    20-летний нападающий стал 40-м российским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в лиге.

    Во второй раз подряд 40 игроков из России выходили на лед в матчах НХЛ (в прошлом сезоне – 41). В последний раз до этого было больше 40 российских игроков в сезоне-2006/07 (44).

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