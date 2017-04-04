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    Роман Ротенберг: «Надеемся, что решение НХЛ сыграет в пользу того, что игроки КХЛ не уедут за океан и сыграют на Олимпиаде»

    Теги ФХР КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил надежду, что игроки КХЛ откажутся от перехода в клубы НХЛ ради того, чтобы сыграть на Олимпиаде-2018 в Пхенчане.

    «Отмечу, что многие российские игроки, которые планировали уехать из КХЛ в НХЛ после текущего сезона, ждали решения НХЛ, потому что ребята хотят выступить за свою страну на Олимпиаде.

    Мы надеемся, что такое решение НХЛ сыграет в пользу того, что игроки не уедут за океан, проведут следующий сезон на родине и сыграют на Олимпиаде», – сказал Ротенберг.

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