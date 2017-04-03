Роман Ротенберг: «Решение НХЛ не стало неожиданностью, Россия была полностью готова к нему»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду-2018.
«Отмечу, что для нас официальным источником информации является ИИХФ, мы еще ждем информации от них, тем не менее мы ознакомились с заявлением НХЛ, и ситуация для нас понятна.
Такое решение НХЛ не стало неожиданностью, Россия была полностью готова к нему. Последние два года мы вели планомерную работу с учетом вероятности именно такого развития событий.
Мы понимали, что такой сценарий возможен, и именно поэтому в декабре 2015 года была создана олимпийская сборная, чтобы готовить молодых игроков из КХЛ по соответствующим методикам. У нас все было готово», – заявил Ротенберг.
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