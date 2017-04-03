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    Джон Торторелла: «Бобровский подъехал к дерущимся игрокам? А что такого? Подъехал – ударь»

    Теги Вашингтон Коламбус Сергей Бобровский Джон Торторелла НХЛ Брэйден Холтби

    Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла рассказал, что спокойно бы отнесся к решению вратаря Сергея Бобровского поучаствовать в драке в матче с «Вашингтоном» (2:3).

    В 3-м периоде капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин применил жесткий силовой прием против защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски. Вскоре после этого завязалась потасовка. Бобровский подъехал к Нику Бэкстрему, который стоял рядом с Кайлом Куинси, но после этого вернулся в ворота.

    – Когда вы увидели, как Бобровский подъехал к дерущимся игрокам, у вас не екнуло сердце?

    – А что такого? Подъехал – ударь. Это же хоккей. В этом и проблема. Сейчас после силовых приемов и стычек все такие: ах, что происходит. По-моему, у нас недостаточно таких моментов в игре.

    Если бы Холтби захотел подъехать, Бобу тоже надо было в этом поучаствовать. Я вообще не переживал из-за этого, – заявил Торторелла.

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