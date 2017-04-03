«Коламбус» – «Вашингтон». Овечкин нанес травму Веренски и разбил нос Андерсону в потасовке
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин нанес травму защитнику «Коламбуса» Заку Веренски, применив против него силовой прием у борта.
Это произошло в середине третьего периода.
Хит Овечкина вызвал потасовку, в ходе которой россиянин разбил нос форварду «мундиров» Джошу Андерсону. В итоге Овечкин получил малый штраф за стычку, Андерсон – два малых штрафа.
После игры стало известно, что департамент по безопасности игроков может рассмотреть силовой прием Овечкина. Главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла не сообщил подробностей состояния Веренски.
Победу в матче одержал «Вашингтон» – 3:2.
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