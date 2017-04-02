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    Тодд Маклеллан: «Я работал с Дацюком, Торнтоном, Марло и Кросби. Макдэвид просто поразителен»

    Теги Эдмонтон Павел Дацюк Сидни Кросби Патрик Марло Джо Торнтон НХЛ Тодд Маклеллан Коннор Макдэвид

    Тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан высоко отозвался о форварде Конноре Макдэвиде.

    «Мне выпала честь в свое время поработать с рядом потрясающих хоккеистов. Это Дацюк, Торнтон, Патрик Марло и Сидни Кросби.

    Коннор сейчас находится на чрезвычайно высоком уровне. Он выделяет себя из многих других хоккеистов. Я говорю это с большим уважением к остальным, но Макдэвид сейчас просто поразителен», – сказал канадец.

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