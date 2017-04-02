Тренер Тодд Маклеллан высоко отозвался о форварде Конноре Макдэвиде.

«Мне выпала честь в свое время поработать с рядом потрясающих хоккеистов. Это , Торнтон, Патрик Марло и Сидни Кросби.

Коннор сейчас находится на чрезвычайно высоком уровне. Он выделяет себя из многих других хоккеистов. Я говорю это с большим уважением к остальным, но Макдэвид сейчас просто поразителен», – сказал канадец.