Тодд Маклеллан: «Я работал с Дацюком, Торнтоном, Марло и Кросби. Макдэвид просто поразителен»
Тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан высоко отозвался о форварде Конноре Макдэвиде.
«Мне выпала честь в свое время поработать с рядом потрясающих хоккеистов. Это Дацюк, Торнтон, Патрик Марло и Сидни Кросби.
Коннор сейчас находится на чрезвычайно высоком уровне. Он выделяет себя из многих других хоккеистов. Я говорю это с большим уважением к остальным, но Макдэвид сейчас просто поразителен», – сказал канадец.
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