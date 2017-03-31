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    КХЛ признала Шестеркина, Херсли и Мозякина лучшими игроками третьего раунда плей-офф

    Теги Металлург Мг СКА Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Патрик Херсли Игорь Шестеркин

    КХЛ назвала лучших игроков третьего раунда Кубка Гагарина.

    Из числа вратарей отмечен голкипер СКА Игорь Шестеркин. Он вместе с командой добился побед в трех матчах серии с «Локомотивом», пропустив лишь одну шайбу. Вратарь отразил 98,51 процента бросков при коэффициенте надежности 0,55.

    Лучшим защитником признан Патрик Херсли из СКА. Хоккеист вместе с командой добился побед в четырех матчах серии с «Локомотивом». Защитник набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности +4.

    Лучшим нападающим назван Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». Хоккеист вместе с командой добился побед в четырех матчах серии с «Ак Барсом». Нападающий набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности +5.

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