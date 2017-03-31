КХЛ признала Шестеркина, Херсли и Мозякина лучшими игроками третьего раунда плей-офф

КХЛ назвала лучших игроков третьего раунда Кубка Гагарина.

Из числа вратарей отмечен голкипер СКА Игорь Шестеркин. Он вместе с командой добился побед в трех матчах серии с «Локомотивом», пропустив лишь одну шайбу. Вратарь отразил 98,51 процента бросков при коэффициенте надежности 0,55.

Лучшим защитником признан Патрик Херсли из СКА. Хоккеист вместе с командой добился побед в четырех матчах серии с «Локомотивом». Защитник набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности +4.

Лучшим нападающим назван Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга». Хоккеист вместе с командой добился побед в четырех матчах серии с «Ак Барсом». Нападающий набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности +5.