Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин стал 8-м среди левых крайних, Шестеркин – 9-м среди вратарей

Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона НХЛ .

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас», первая команда), второе – Коул Кофилд («Монреаль», вторая команда), третье – Кирилл Капризов («Миннесота»).

Форвард Артемий Панарин («Лос-Анджелес») занял в этом голосовании 8-е место.

Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Год назад он занял 3-е место среди левых крайних.

Напомним, что по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и правый крайний Никита Кучеров (оба – «Тампа»).

Среди вратарей Илья Сорокин («Айлендерс») занял третье место, а Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – девятое.

Российские защитники и центральные нападающие не были упомянуты в бюллетенях.

Кучеров, Василевский, Макдэвид, Макар, Веренски и Робертсон – в первой символической команде сезона НХЛ

Томпсон, Маккиннон, Пастрняк, Кофилд, Бушар и Далин – во второй символической команде сезона НХЛ