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  4. Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин стал 8-м среди левых крайних, Шестеркин – 9-м среди вратарей

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Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин стал 8-м среди левых крайних, Шестеркин – 9-м среди вратарей
Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона НХЛ

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас», первая команда), второе – Коул Кофилд («Монреаль», вторая команда), третье – Кирилл Капризов («Миннесота»). 

Форвард Артемий Панарин («Лос-Анджелес») занял в этом голосовании 8-е место. 

Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Год назад он занял 3-е место среди левых крайних. 

Напомним, что по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и правый крайний Никита Кучеров (оба – «Тампа»). 

Среди вратарей Илья Сорокин («Айлендерс») занял третье место, а Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – девятое. 

Российские защитники и центральные нападающие не были упомянуты в бюллетенях. 

Кучеров, Василевский, Макдэвид, Макар, Веренски и Робертсон – в первой символической команде сезона НХЛ

Томпсон, Маккиннон, Пастрняк, Кофилд, Бушар и Далин – во второй символической команде сезона НХЛ

Кто выиграет Кубок Стэнли-2026?4372 голоса
КаролинаКаролина
ВегасВегас
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoИгорь Шестеркин
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
рейтинги
logoЛос-Анджелес
logoРейнджерс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Адекватное голосование
ОтветavcgloronalduMU
Адекватное голосование
Шестеркин неадекватно низко, достаточно посмотреть на стату рейнджерс с ним в воротах и без него
спортс, ну можно написать, что Бурэ и Третьяка тоже никто не упомянул. даже тут в комментах не осталось таких отбитых, которые считают, что Ови актуален в плане символической сборной.
Ну, это и логично. Стоит просто представить, что собираешь свою команду, которой будешь играть в реальности. Понятно, что при всем уважении к Ови, при выборе во всей НХЛ ты не будешь брать на эту позицию суперветерана, у которого уже явно сказывается возраст, особенно про игре в защите. Это нисколько не умаляет заслуг Алекса по меркам 40-летнего хоккеиста.
Спорт дело молодых, приходят новые звезды.
Все по делу!
Не думаю, что Овечким этим фактом опечален.
Не могу разобраться - это русофобия или нет? Как они посмели? Столько шайб забил, Индилайт рекламирует и ни одного голоса.
Ответagentkuper
Не могу разобраться - это русофобия или нет? Как они посмели? Столько шайб забил, Индилайт рекламирует и ни одного голоса.
Не уверен насчет русофобии, но вот самоутверждение за счет попытки унижения легенды НХЛ, это стопудов синдром вахтера
Ответelectrofood
Не уверен насчет русофобии, но вот самоутверждение за счет попытки унижения легенды НХЛ, это стопудов синдром вахтера
Не уверен, что в НХЛ самоутверждаются за счёт ветерана. Просто оценивают его объективно. Он уже еле едет по площадке. Пора на покой.
Ну,а что мы хотели, собственно.
Вкусовщина
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