Ткачев может перейти из «Ак Барса» в СКА
Нападающий «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев может продолжить карьеру в СКА.
«Владимир Ткачев входит в сферу интересов СКА и в межсезонье может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.
С финансовой точки зрения «Ак Барсу» будет сложно повторить предложение СКА», – сообщил источник, близкий к ситуации.
Контракт 23-летнего Ткачева с казанским клубом рассчитан до 30 апреля. Игрок обещал принять решение о будущем после ЧМ-2017. Сообщалось, что «Торонто» – фаворит в борьбе за Ткачева.
Ткачев в сезоне-2016/17 провел набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах регулярного чемпионата и 11 (2+9) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.
Подробную статистику выступлений Ткачева смотрите здесь.
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