Ткачев может перейти из «Ак Барса» в СКА

Нападающий «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев может продолжить карьеру в .

«Владимир Ткачев входит в сферу интересов и в межсезонье может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.

С финансовой точки зрения будет сложно повторить предложение , – сообщил источник, близкий к ситуации.

Контракт 23-летнего Ткачева с казанским клубом рассчитан до 30 апреля. Игрок обещал принять решение о будущем после ЧМ-2017. Сообщалось, что «Торонто» – фаворит в борьбе за .

Ткачев в сезоне-2016/17 провел набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах регулярного чемпионата и 11 (2+9) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.

Подробную статистику выступлений Ткачева смотрите здесь.