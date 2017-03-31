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    Ткачев может перейти из «Ак Барса» в СКА

    Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Владимир Ткачев

    Нападающий «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев может продолжить карьеру в СКА.

    «Владимир Ткачев входит в сферу интересов СКА и в межсезонье может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.

    С финансовой точки зрения «Ак Барсу» будет сложно повторить предложение СКА», – сообщил источник, близкий к ситуации.

    Контракт 23-летнего Ткачева с казанским клубом рассчитан до 30 апреля. Игрок обещал принять решение о будущем после ЧМ-2017. Сообщалось, что «Торонто» – фаворит в борьбе за Ткачева.

    Ткачев в сезоне-2016/17 провел набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах регулярного чемпионата и 11 (2+9) очков в 15 матчах Кубка Гагарина.

    Подробную статистику выступлений Ткачева смотрите здесь.

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