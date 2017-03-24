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    НХЛ. «Торонто» – фаворит в борьбе за форварда «Ак Барса» Ткачева

    Теги Ак Барс возможные переходы Торонто Чикаго НХЛ КХЛ Владимир Ткачев

    Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев может продолжить карьеру в НХЛ.

    Сообщается, что на 23-летнего россиянина претендуют более 10 клубов лиги, в том числе «Чикаго», но лидирует в борьбе за Ткачева «Торонто».

    При этом не исключено, что следующий сезон форвард проведет в России.

    В 58 матчах минувшего чемпионата КХЛ Ткачев набрал 32 (15+17) очков, в 11 играх текущего Кубка Гагарина на его счету 11 (2+9) очков.

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