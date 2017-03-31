Пресс-служба казанского выступила с заявлением относительно баннера в адрес форварда «Магнитки» , появившегося на трибунах во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции.

Баннер гласил: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».

«В связи с появлением неприятного баннера на трибунах «Татнефть-Арены» на сегодняшнем матче, сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба «Ак Барс» не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков.

Баннер был изъят в тот же момент как, был замечен службой безопасности арены.

А командам СКА и желаем красивого хоккея в финале», – говорится в заявлении клуба.

Данис Зарипов: «Баннер в честь меня на трибунах? Стало интересно»