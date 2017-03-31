«Ак Барс»: «Не разделяем мнения отдельных болельщиков о Зарипове. Баннер был изъят»
Пресс-служба казанского «Ак Барса» выступила с заявлением относительно баннера в адрес форварда «Магнитки» Даниса Зарипова, появившегося на трибунах во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции.
Баннер гласил: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».
«В связи с появлением неприятного баннера на трибунах «Татнефть-Арены» на сегодняшнем матче, сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба «Ак Барс» не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков.
Баннер был изъят в тот же момент как, был замечен службой безопасности арены.
А командам СКА и «Металлург» желаем красивого хоккея в финале», – говорится в заявлении клуба.
Данис Зарипов: «Баннер в честь меня на трибунах? Стало интересно»
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