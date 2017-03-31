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    «Ак Барс»: «Не разделяем мнения отдельных болельщиков о Зарипове. Баннер был изъят»

    Теги Ак Барс Металлург Мг СКА болельщики Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Татнефть-Арена

    Пресс-служба казанского «Ак Барса» выступила с заявлением относительно баннера в адрес форварда «Магнитки» Даниса Зарипова, появившегося на трибунах во время четвертого матча финальной серии Восточной конференции.

    Баннер гласил: «Данис, мы тебя на помойке нашли, отмыли, а ты нам фигвамы рисуешь».

    «В связи с появлением неприятного баннера на трибунах «Татнефть-Арены» на сегодняшнем матче, сообщаем, что руководство, сотрудники и игроки хоккейного клуба «Ак Барс» не разделяют мнения отдельно взятых болельщиков.

    Баннер был изъят в тот же момент как, был замечен службой безопасности арены.

    А командам СКА и «Металлург» желаем красивого хоккея в финале», – говорится в заявлении клуба.

    Данис Зарипов: «Баннер в честь меня на трибунах? Стало интересно»

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