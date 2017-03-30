Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в .

Россиянин в матче против «Колорадо» (5:3) забросил шайбу и отметился результативной передачей.

Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелеса» Джером Игинла, отметившийся голом и голевой передачей в матче с «Калгари» (4:1). Третьим стал голкипер Кори Кроуфорд, который сделал 31 сэйв в игре против «Питтсбурга» (5:1).