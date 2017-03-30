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    НХЛ. Кузнецов стал второй звездой дня

    Теги Вашингтон Чикаго Лос-Анджелес Джером Игинла НХЛ Кори Кроуфорд Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ.

    Россиянин в матче против «Колорадо» (5:3) забросил шайбу и отметился результативной передачей.

    Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелеса» Джером Игинла, отметившийся голом и голевой передачей в матче с «Калгари» (4:1). Третьим стал голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, который сделал 31 сэйв в игре против «Питтсбурга» (5:1).

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