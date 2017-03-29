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    ИИХФ готова оплатить транспортные расходы и страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018

    Теги ИИХФ НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Международная федерация хоккея (ИИХФ) согласилась оплатить страховку игроков НХЛ для их участия в олимпийском турнире на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

    ИИХФ также возьмет на себя транспортные расходы. Общая сумма затрат может составить до 20 миллионов долларов.

    Однако и этого может оказаться недостаточно для того, чтобы игроки из НХЛ приехали в Южную Корею. У владельцев клубов есть и другие коммерческие требования, которые необходимо обсудить.

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