КХЛ оштрафовала тренера «Локомотива» Кудашова за бросок бутылки на лед

СДК КХЛ принял решение оштрафовать главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова за бросок бутылки на лед в третьем матче серии финала Западной конференции против СКА.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Локомотив» Алексея Кудашова наказание по Правилу 551 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин + 20 мин.) – и согласно п.2.3. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении на сайте КХЛ.