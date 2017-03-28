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    КХЛ оштрафовала тренера «Локомотива» Кудашова за бросок бутылки на лед

    Теги Локомотив СКА Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина

    СДК КХЛ принял решение оштрафовать главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова за бросок бутылки на лед в третьем матче серии финала Западной конференции против СКА.

    «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Локомотив» Алексея Кудашова наказание по Правилу 551 д (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин + 20 мин.) – и согласно п.2.3. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении на сайте КХЛ.

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