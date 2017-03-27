Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был удален до конца игры в третьем матче серии финала Западной конференции против СКА.

Игра была остановлена в середине третьего периода после того, как на лед была брошена бутылки со скамейки «Локомотива».

Судьи квалифицировали удаление Кудашова как «бросок клюшки или любого другого предмета за пределы площадки».

Хоккеисты СКА реализовали это большинство усилиями Никиты Гусева.