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    Захаркин стал главным тренером «Югры»

    Теги Салават Юлаев Игорь Захаркин Николай Борщевский КХЛ Югра Василий Филипенко

    Тренерский штаб «Югры» со следующего сезона возглавит бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин.

    «Не буду скрывать, вариантов было несколько, но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону», – сказал генеральный директор клуба Василий Филипенко.

    Помощником Захаркина будет Николай Борщевский. Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.

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