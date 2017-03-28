Захаркин стал главным тренером «Югры»

Тренерский штаб «Югры» со следующего сезона возглавит бывший главный тренер Игорь Захаркин.

«Не буду скрывать, вариантов было несколько, но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и . Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону», – сказал генеральный директор клуба Василий Филипенко.

Помощником Захаркина будет . Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.