Захаркин стал главным тренером «Югры»
Тренерский штаб «Югры» со следующего сезона возглавит бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин.
«Не буду скрывать, вариантов было несколько, но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону», – сказал генеральный директор клуба Василий Филипенко.
Помощником Захаркина будет Николай Борщевский. Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.
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