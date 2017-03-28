Захаркин может возглавить «Югру»

Новым главным тренером «Югры» станет известный специалист Игорь Захаркин, сообщает «Чемпионат».

Последним его местом работы был «Салават Юлаев», который расстался с ним после вылета в первом раунде плей-офф.

По информации портала, сначала в «Югре» рассматривали кандидатуры Мисхата Фахрутдинова и Равиля Якубова, которые прилетали в Ханты-Мансийск на переговоры с руководством команды. Однако затем было решено сделать выбор в пользу Захаркина.

В сезоне-2016/17 в «Югре» сменилось 3 главных тренера – Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин. В итоге ханты-мансийский клуб занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.