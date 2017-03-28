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    Захаркин может возглавить «Югру»

    Теги Салават Юлаев Игорь Захаркин КХЛ Югра

    Новым главным тренером «Югры» станет известный специалист Игорь Захаркин, сообщает «Чемпионат». 

    Последним его местом работы был «Салават Юлаев», который расстался с ним после вылета в первом раунде плей-офф. 

    По информации портала, сначала в «Югре» рассматривали кандидатуры Мисхата Фахрутдинова и Равиля Якубова, которые прилетали в Ханты-Мансийск на переговоры с руководством команды. Однако затем было решено сделать выбор в пользу Захаркина.

    В сезоне-2016/17 в «Югре» сменилось 3 главных тренера – Павел Езовских, Андрей Соколов и Андрей Разин. В итоге ханты-мансийский клуб занял 13-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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