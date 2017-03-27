Эксперт TSN Джейми Макленнан рассказал, с чем связаны проблемы «Миннесоты», и оценил шансы вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского на титул лучшего голкипера НХЛ.

– «Миннесота» в последних трех матчах забила лишь 5 голов. У команды проблемы с завершением атак.

– Да, у «Миннесоты» проблемы со скоростью. Паризе, Койву, Поминвилл, Стаал, Койл – у всех у них катание на хорошем уровне, но не на элитном. Иногда они не успевают к шайбе вовремя, в итоге их закрывают, не дают бросить. Как следствие – они создают меньше моментов.

– 7 марта вы назвали Дубника фаворитом в борьбе за звание лучшего вратаря НХЛ. Также в тройке были Бобровский и Холтби. С 8 марта у вратаря «Миннесоты» худший коэффициент надежности в лиге.

– На тот момент Дубник играл без провалов, весь сезон его игра неизменно была на высоком уровне. У Бобровского был неудачный период, у Холтби тоже. Ну,теперь очередь Дубника.

Теперь я считаю Бобровского фаворитом в борьбе за «Везина Трофи». Три этих вратаря все равно остаются лучшими в НХЛ. Кэм Тэлбот тоже может претендовать на попадание в тройку – он очень много играет.

Дубник был очень хорош, но сейчас такое ощущение, что думает, как отбить бросок вместо того, чтобы положиться на реакцию, – объяснил Макленнан.

Отметим, что «Миннесота» проиграла 8 матчей из последних 9.