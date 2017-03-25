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    НХЛ. Бобровский отразил 36 бросков в матче с «Филадельфией» и оформил 7-й шатаут в сезоне

    Теги Филадельфия Коламбус Сергей Бобровский Петер Будай НХЛ Брэйден Холтби Кэм Тэлбот

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

    Бобровский справился со всеми 36 бросками и в седьмой раз в нынешнем сезоне оформил шатаут.

    Россиянин сравнялся по «сухим» играм с Петером Будаем и Кэмом Тэлботом. 8 шатаутов у голкипера «Вашинтона» Брэйдена Холтби.

    Кроме этого, Бобровский записал в свой актив 40 победу в сезоне.

    Подробную статистику выступлений 28-летнего вратаря смотрите здесь.

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