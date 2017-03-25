Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).

Бобровский справился со всеми 36 бросками и в седьмой раз в нынешнем сезоне оформил шатаут.

Россиянин сравнялся по «сухим» играм с Петером Будаем и Кэмом Тэлботом. 8 шатаутов у голкипера «Вашинтона» Брэйдена Холтби.

Кроме этого, Бобровский записал в свой актив 40 победу в сезоне.

Подробную статистику выступлений 28-летнего вратаря смотрите здесь.