НХЛ. Бобровский отразил 36 бросков в матче с «Филадельфией» и оформил 7-й шатаут в сезоне
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оставил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0).
Бобровский справился со всеми 36 бросками и в седьмой раз в нынешнем сезоне оформил шатаут.
Россиянин сравнялся по «сухим» играм с Петером Будаем и Кэмом Тэлботом. 8 шатаутов у голкипера «Вашинтона» Брэйдена Холтби.
Кроме этого, Бобровский записал в свой актив 40 победу в сезоне.
Подробную статистику выступлений 28-летнего вратаря смотрите здесь.
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