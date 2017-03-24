Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон после победы над (2:1 Б) высказался о моменте, в котором его коллега по амплуа и партнер по команде получил травму.

«Игровые эпизоды вроде этого случаются постоянно. Я не думаю, что это было преднамеренно, не думаю, что это грязная игра», – сказал швед.

Мето лишился части пальца, когда его атаковал нападающий Сидни Кросби.

Кросби чуть не оторвал палец сопернику