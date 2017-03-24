Эрик Карлссон: «Не думаю, что Кросби играл грязно. Такие эпизоды случаются постоянно»
Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон после победы над «Питтсбургом» (2:1 Б) высказался о моменте, в котором его коллега по амплуа и партнер по команде Марк Мето получил травму.
«Игровые эпизоды вроде этого случаются постоянно. Я не думаю, что это было преднамеренно, не думаю, что это грязная игра», – сказал швед.
Мето лишился части пальца, когда его атаковал нападающий Сидни Кросби.
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