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    Эрик Карлссон: «Не думаю, что Кросби играл грязно. Такие эпизоды случаются постоянно»

    Теги происшествия Питтсбург Оттава Сидни Кросби Марк Мето НХЛ Эрик Карлссон

    Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон после победы над «Питтсбургом» (2:1 Б) высказался о моменте, в котором его коллега по амплуа и партнер по команде Марк Мето получил травму.

    «Игровые эпизоды вроде этого случаются постоянно. Я не думаю, что это было преднамеренно, не думаю, что это грязная игра», – сказал швед.

    Мето лишился части пальца, когда его атаковал нападающий Сидни Кросби.

    Кросби чуть не оторвал палец сопернику

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