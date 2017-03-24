Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Колорадо» и «Оттава» в ноябре сыграют в Швеции 2 матча регулярного чемпионата

    Теги Оттава Колорадо НХЛ Ericsson Globe

    Пресс-служба НХЛ объявила о том, что осенью «Оттава» и «Колорадо» проведут два матча регулярного чемпионата-2017/18 в Швеции.

    Игры в рамках SAP NHL Global Series пройдут в Стокгольме 10 (пятница) и 11 ноября (суббота).

    Обе встречи будут сыграны на арене Ericsson Globe. Билеты начнут продавать с 29 марта.

    НХЛ в шестой раз проводит матчи регулярного сезона в Европе и впервые с 2011 года. Тогда в рамках проекта Compuware NHL Premiere команды лиги играли в Берлине, Хельсинки и Стокгольме.

    Игры в ноябре станут 21-м и 22-м матчами регулярного сезона НХЛ в Европе, и седьмым и восьмым, которые лига организует в Швеции.

    1 февраля стало известно, что несколько выставочных матчей и игр чемпионата-2017/18 могут пройти в Швеции и Китае.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться