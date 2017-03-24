Пресс-служба НХЛ объявила о том, что осенью «Оттава» и проведут два матча регулярного чемпионата-2017/18 в Швеции.

Игры в рамках SAP NHL Global Series пройдут в Стокгольме 10 (пятница) и 11 ноября (суббота).

Обе встречи будут сыграны на арене Ericsson Globe. Билеты начнут продавать с 29 марта.

НХЛ в шестой раз проводит матчи регулярного сезона в Европе и впервые с 2011 года. Тогда в рамках проекта Compuware NHL Premiere команды лиги играли в Берлине, Хельсинки и Стокгольме.

Игры в ноябре станут 21-м и 22-м матчами регулярного сезона НХЛ в Европе, и седьмым и восьмым, которые лига организует в Швеции.

1 февраля стало известно, что несколько выставочных матчей и игр чемпионата-2017/18 могут пройти в Швеции и Китае.