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    Дэниэл Уинник: «Нынешний формат плей-офф – самая большая глупость, которую я видел»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Дэниэл Уинник

    Нападающий «Вашингтона» Дэниэл Уинник раскритиковал систему плей-офф НХЛ.

    «Это глупость. Это самая большая глупость, которую я когда либо видел. 

    Не знаю, почему команды в плей-офф будут играть не так, как раньше – первый против восьмого и так далее. Не понимаю, зачем от этого отказались», – сказал Уинник.

    С сезона-2012/13 НХЛ ушла от стандартного розыгрыша плей-офф, когда 1-й клуб конференции играл с 8-м, 2-й – с 7-м, 3 – с 6-м, а 4-й – с 5-м. Теперь в плей-офф выходят по три лучших команды из двух дивизионов, еще два клуба отбираются по наибольшему количеству набранных очков.

    Поскольку на данный момент в Восточной конференции лидируют 4 клуба из Столичного дивизиона, один из них с высокой вероятностью займет 7-е место и сыграет со вторым клубом конференции уже в первом раунде.

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