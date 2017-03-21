Нападающий «Вашингтона» Дэниэл Уинник раскритиковал систему плей-офф .

«Это глупость. Это самая большая глупость, которую я когда либо видел.

Не знаю, почему команды в плей-офф будут играть не так, как раньше – первый против восьмого и так далее. Не понимаю, зачем от этого отказались», – сказал Уинник.

С сезона-2012/13 ушла от стандартного розыгрыша плей-офф, когда 1-й клуб конференции играл с 8-м, 2-й – с 7-м, 3 – с 6-м, а 4-й – с 5-м. Теперь в плей-офф выходят по три лучших команды из двух дивизионов, еще два клуба отбираются по наибольшему количеству набранных очков.

Поскольку на данный момент в Восточной конференции лидируют 4 клуба из Столичного дивизиона, один из них с высокой вероятностью займет 7-е место и сыграет со вторым клубом конференции уже в первом раунде.