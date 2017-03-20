«Салават» не намерен продлевать контракт с Григоренко

Нападающий Игорь Григоренко, скорее всего, покинет .

Уфимский клуб не планирует продлевать контракт с хоккеистом. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля.



В регулярном чемпионате нападающий провел 32 матча, набрав 9 (6+3) очков. На счету хоккеиста 5 игр и 1 (0+1) очко в плей-офф.

По ходу сезона нападающий долго не играл из-за проблем со зрением. Появлялась информация, что он может завершить карьеру.