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    «Салават» не намерен продлевать контракт с Григоренко

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Игорь Григоренко КХЛ

    Нападающий Игорь Григоренко, скорее всего, покинет «Салават Юлаев».

    Уфимский клуб не планирует продлевать контракт с хоккеистом. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля.

    В регулярном чемпионате нападающий провел 32 матча, набрав 9 (6+3) очков. На счету хоккеиста 5 игр и 1 (0+1) очко в плей-офф.

    По ходу сезона нападающий долго не играл из-за проблем со зрением. Появлялась информация, что он может завершить карьеру.

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