назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Эмиль Гарипов, выигравший 4 матча в составе «Ак Барса» у (4-2 в серии). Он отразил 94,5% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру. Два матча он завершил всухую. Кроме того, Гарипов во втором раунде провел на льду больше всего времени среди вратарей.

Лучшим защитником назван Якуб Накладал из «Локомотива», обыгравшего (4-2 в серии). В 6 матчах чех набрал 7 (3+4) очков. Ни один из матчей Накладал не завершил с отрицательной полезностью.

Лучшим нападающим стал форвард «Магнитки» Данис Зарипов. В 4 матчах с (4-0 в серии) он набрал 8 очков (7+1), оформив два хет-трика. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров и снайперов плей-офф .