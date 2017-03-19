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    Генменеджер «Далласа»: «Планируем вернуть Ничушкина через год или два. Он может быть защищен от драфта расширения»

    Теги Даллас НХЛ Джим Нилл Валерий Ничушкин

    Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал о планах клуба относительно форварда Валерия Ничушкина.

    «Мы планируем вернуть Ничушкина. Я пока не знаю, когда это произойдет: может быть, через год или через два.

    Он может попасть в наш список игроков, защищенных от драфта расширения, который пройдет летом. Ему всего 21 год, у него масса сильных сторон. Ничушкин представляет большую ценность», – заявил Нилл.

    Контракт Ничушкина с ЦСКА действует до конца следующего сезона. 

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