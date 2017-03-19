Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал о планах клуба относительно форварда .

«Мы планируем вернуть Ничушкина. Я пока не знаю, когда это произойдет: может быть, через год или через два.

Он может попасть в наш список игроков, защищенных от драфта расширения, который пройдет летом. Ему всего 21 год, у него масса сильных сторон. Ничушкин представляет большую ценность», – заявил Нилл.

Контракт Ничушкина с ЦСКА действует до конца следующего сезона.