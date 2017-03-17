Нападающий «Питтсбурга» вспомнил, как узнал о форварде Сидни Кросби.

Малкин был подростком, когда агент рассказал ему о Кросби.

«Я спросил: «Как его зовут?». Агент ответил: «Сидни Кросби». Я спросил: «А сколько ему лет?». Агент ответил: «14». «Ого!» – отреагировал я. Агент сказал, что этот парень побил все рекорды, что он невероятен.

Когда Кросби задрафтовали, я уже понимал, что это невероятно быстрый и очень умный хоккеист. Я рад, что оказался с ним в одной команде через три года после того разговора с агентом.

В первом сезоне в для меня все было в новинку. А Сид уже стал легендой. В свой второй сезон он набрал 120 очков. Думаю, он тогда выдал лучший год в карьере. Он просто доминировал в каждой смене, и наблюдать за этим было в удовольствие.

Кросби принимает все давление. Сид каждый день общается с журналистами. Но он лучший игрок, и это, думаю, приносит ему удовольствие. Кросби было лет 10, когда он начал общаться с журналистами. В этом плане он мне очень помогает. Я стараюсь по максимуму. Сейчас уже чуть лучше с этим справляюсь. Чуть больше говорю. Надеюсь, что и Сиду тоже помогаю.

У нас с Кросби довольно тесные взаимоотношения. Он прекрасный парень. Порой столь талантливые ребята слегка отличаются от остальных. Но Сид дружелюбен, и его семья тоже очень дружелюбна. Он открыт для разговора каждый день.

Помню, пару раз я оказывался в сложных ситуациях. Не удавалось набирать очки, чувствовалось некоторое разочарование. Кросби подходил ко мне и говорил: «Не парься, играй в свой хоккей. Мы тебе поможем». И я начинал играть лучше, потому что Сид меня поддерживал. Кросби с пониманием относится к ситуации, когда кто-то не набирает очков на протяжении десятка матчей. В такие моменты тяжело, теряешь уверенность. Сид подошел ко мне, мы поговорили, он вел себя здорово.

Надеюсь, мы всю жизнь будем играть за . Переезжать в другой город не хочу. Я бы предпочел оставаться здесь. Мне нравится играть вместе с Сидом. У «Питтсбурга» молодая команда. Я просто работаю по максимуму и знаю, что Кросби тоже усердно трудится. Мы стараемся снова и снова добиваться побед, чтобы завоевать как можно больше кубков.

Это непросто. Иногда случаются травмы, а порой просто не везет. Но мы, конечно, постараемся выиграть еще больше. Это нелегко. Но мы с Сидом уже десяток лет отыграли вместе. Есть два Кубка Стэнли. Может, мы отыграем вместе еще десяток лет и возьмем еще парочку? Почему бы и нет?» – поделился мыслями россиянин.