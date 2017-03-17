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    «Сибирь» подписала форварда сборной Швеции Бергстрема

    Теги Сибирь переходы чемпионат Швеции КХЛ Александер Бергстрем

    «Сибирь» договорилась о подписании контракта с форвардом Александром Бергстремом.

    Нападающий способен сыграть и в центре, и на краю. Ранее хоккеист выступал только за шведские клубы.

    В минувшем регулярном чемпионате он провел 52 матча за «Карлскруну», набрав 40 (15+25) очков. В нынешнем сезоне хоккеист также вызывался в сборную Швеции. Он провел 9 матчей в Евротуре и набрал 4 (2+2) очка.

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