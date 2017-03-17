Виталий Мутко: «Хоккейных матчей на «Крестовском» не будет до, как минимум, Кубка конфедераций»
Президент РФС Виталий Мутко высказался насчет возможного проведения хоккейного матча на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
«Это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и ЧМ-2018. А дальше там можно делать что угодно. «Зенит» будет владельцем этой арены, и он будет вправе проводить там что угодно.
Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к ЧМ-2018, а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей до, как минимум, Кубка конфедераций не будет, это даже не обсуждается», – дал комментарии функционер.
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