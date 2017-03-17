Президент РФС Виталий Мутко высказался насчет возможного проведения хоккейного матча на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Это футбольный стадион, он должен принять Кубок конфедераций и ЧМ-2018. А дальше там можно делать что угодно. будет владельцем этой арены, и он будет вправе проводить там что угодно.

Пока рано что-то подобное обсуждать, стадион не передан, до конца не запущен в футбольную эксплуатацию. Он строится к , а остальные вопросы вторичны. Никаких матчей до, как минимум, Кубка конфедераций не будет, это даже не обсуждается», – дал комментарии функционер.

Александр Медведев: «Думаю, мы проведем на стадионе на Крестовском хоккейный матч»

Виталий Мутко или герой Гоголя?