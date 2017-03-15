Эксперт TSN Крэйг Баттон высоко оценил игру форварда -Бэй» Никиты Кучерова.

- В феврале была на последнем месте на Востоке. Если она все-таки выйдет в плей-офф, то главными творцами этого успеха будут Хедман и Кучеров. Это две суперзвезды, а Хедман, возможно, выиграет «Норрис Трофи».

– О Хедмане и «Норрис Трофи» вполне можно говорить, он должен быть в числе претендентов на эту награду. Это защитник-суперзвезда. Хедман проводит на льду много времени, полезен как в защите, так и в атаке.

Кучеров – суперзвезда. В «Тампа-Бэй» суперзвезда не Стивен Стэмкос, а . Не пытаюсь как-то принизить Стэмкоса, но Стивен давно не играет, чтобы подтвердить свой звездный статус.

И не надо забывать Василевского. С того момента, как обменяли Бишопа, Василевский играет просто превосходно, – сказал Баттон.