Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала обращение к болельщикам по итогам третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина со (2:4, 1-2).

«Руководство выражает самую глубокую признательность болельщикам бело-голубых, которые пришли поддержать команду в матче полуфинала Западной конференции против СКА из Санкт-Петербурга.

Мы уверены, нашим игрокам было очень приятно играть при такой горячей поддержке трибун, и поверьте, нам искренне жаль, что не удалось порадовать вас победой в этой встрече.

Да, у нас не все получилось, да, мы совершили несколько ошибок, которые сказались на результате, но мы надеемся, что в следующей игре результат будет совсем другим, и для этого мы приложим все усилия.

Игры плей-офф всегда проходили, проходят и будут проходить в самой жесткой, агрессивной и непримиримой борьбе, вызывая яркие эмоции. Но помните, каким бы ни был противник принципиальным и каким бы ни было поражение обидным, любого соперника нужно уважать так же, как вы уважаете самих себя.

Во время матча расстроенные болельщики бросали на лед монеты, что могло привести к травмам, причем не только игроков оппонента, могли пострадать и наши, динамовские, игроки.

Также некоторые болельщики поднимали плакаты, в которых выражали свое мнение относительно судейства. Континентальная хоккейная лига крайне жестко реагирует на подобные действия со стороны болельщиков, и теперь наш клуб будет оштрафован [«Динамо» оштрафовано на 800 тысяч рублей].

Убедительно просим вас не высказывать свое недовольство подобным образом. Лучше поддержите любимую команду так, как вы умеете, а мы постараемся порадовать вас заброшенными шайбами и динамичным хоккеем», – говорится в заявлении «Динамо».

КХЛ попросила московский клуб провести работу с болельщиками.

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